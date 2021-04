Se billedserie MC Coble har værker opsat rundt i byen ved flere spisesteder. Foto: plottning@KOPIERING5

30 nye kunstværker placeres i byrummet

Ringsted - 02. april 2021 kl. 06:07 Kontakt redaktionen

Af Bodil Pinholt

Børn går i skole igen (sådan da), man kan skimte foråret og mærke håbet spire (sådan da). Og så har samtidskunsten og lokalsamfundet rottet sig sammen i udstillingen Sammenstød 2.

Ikke taktfast og dydigt samstemmende, men i heftige kædedanse og flerstemmig kakofoni af steder og billedkunstneriske udtryk i en superspredt begivenhed.

Egentlig måtte kunsten ikke rigtig gøre væsen af sig allerede NU, her i begyndelsen af april. Men hvor der er vilje, er der også en herlig kringlet smutvej.

Værker 30 steder

Sammenstød 2 er en slags 'superspreder begivenhed', hvor fem billedkunstnere tilsammen har spredt værker ud på cirka 30 lokationer rundt i Ringsted.

Kunsten kan bandt andet opleves i Nørregade 39 i den gamle møbelbutik Casanova, ved testcentret i Ringsted Kongrescenter, i park- idyl i Klosterlunden, på en afsides byggetomt og cirka 25 andre steder.

Begynder man i Nørregade kan se en vinduesudstilling, et såkaldt diorama af billedkunstneren Tue Greenfort, der her undersøger den aktuelle naturdyrkelse i stil, mode og tendenser under den aktuelle Covid-19 pandemi. Naturbegrebet bliver i denne vinduesinstallation undersøgt som et backdrop for identitetsskabelse.

Derefter kan man fortsætte videre til sin ugentlige covid-test og opleve Lise Harlevs ene aluminiumskilt af seks på en murstenvæg ved Ringsted Kongrescente. Mange vil måske kunne genkende sig selv i de (selv-) kritiske udsagn i Harlevs skilte. I deres tone udtrykker skiltene både skepsis og empati med det moderne menneskes tankemylder.

Efter at have rystet testen af sig, kan man vandre videre ud til der, hvor kragerne vender, ved Kaserne Parkvej og opleve fire billeder af Thomas Bo Østergaard, der viser en samtidig opdatering af landskabsbilledet og skulpturen.

Når dét er tjekket ud, er det tid til at vandre videre og måske opleve nogle skulpturelle formationer lavet on site af Carl Plum og datter, der har været i gang i Ringsted med sessions af systematisk, gadebaseret leg.

Nu melder sulten sig nok, og derfor er det oplagt at gå mod en af de lokale take-aways, hvor man i den forbindelse vil kunne spotte MC Cobles sort/hvide håndtegnede fanzine-inspirerede plakater opsat rundt i byen - måske i netop din lokale take-away.

Spænder bredt

Med udstillingen, Sammenstød 2 ønsker Ringsted Galleriet at sætte fem udstillere sammen, der spænder bredt i interessefelt på beliggenheder, der spænder lige så bredt - fra det perifere til det centrale.

Kunstnerne har egentlig forskellige dagsordner, én interesserer sig for natur, en anden for byen, en tredje for kønnet, en fjerde for identitet, en femte for sproget, og dog kan de samtidigt forenes i lysten til at prikke det opstyltede i siden og dekonstruere det konstruerede. Blotlægge pynten i autoritetens gevandter.

Man kan opleve hele redeligheden både centralt og decentralt fra 10. april til 1. maj. Der vil ikke være en officiel åbning, da myndighedernes covid-restriktioner følges. Men galleriet kan i stedet tilbyde guidede ture på udstillingens første og sidste dag. Booking via ringstedgalleriet@mail.dk.

QR-koder

Via de opsatte QR-koder ved værkerne er der mere information om de enkelte værker fortalt af kunstnerne selv. Derudover fortsætter Ringsted Galleriet på Bøllingsvej 15, sin udbygning af Formidlingscentralen, hvor vi her viser delelementer på paller fra den kunstneriske proces fra værkerne ude i byen. Der kan åbnes op for besøgende 21. april.

Udstillingen er kurateret af Jonas Kjeldgaard Sørensen og Morten K Jacobsen