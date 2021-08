Se billedserie Jørgen Olsen i den velassorterede Texas Square D.J.O. med et par originale cowboystøvler. Han lægger vægt på, at varerne er ægte, og det sætter kunderne pris på. Foto: Jørgen C. Jørgensen

30 år med tøj og udstyr fra "det vilde vesten"

Da Doris og Jørgen Olsen for 30 år sadlede om fra købmandsbutik til nichebutik med tøj og udstyr til squaredance ramte de plet. Den dag de åbnede Texas Square D.J.O. på Langagervej 45 i Farendløse stod der 300 mennesker uden foran butikken og ventede på den åbnede.

Siden har folk med interesse for squaredance, linedance, country og western, amerikanerbil-entusiaster og kendisser fundet vej til Farendløse.

- Jeg tror ikke, der er den countrysanger eller linedanser, som ikke har været i butikken siger Jørgen Olsen.

Doris og Jørgen Olsen havde gået til squaredance siden 1988. De havde svært ved at få fat på tøj og udstyr til det, og begyndte derfor selv at forhandle det. I forbindelse med købmandsbutikken havde de en isenkramafdeling. Den blev flyttet i kælderen, og dermed rykkede cowboytøj og strutkjoler ind ved siden af kolonialforretningen.

Op gennem 1980'erne drev Jørgen og Doris Olsen købmandsbutik i Farendløse, men omsætningen gik ned af bakke. De var ved at blive kvalt af discountbutikkerne. Derfor tog de springet i 1991, lukkede købmandsbutikken og gik all in med squaredance.

Det var lidt af et sats. Da parret havde afviklet kolonialvarerne tog Jørgen Olsen til USA og brugte en masse penge på varer til den nye butik.

- Økonomisk har det været bedre og arbejdsmæssigt det halve, end hvis man havde været købmand, siger Jørgen Olsen.

- Vi har fået en fantastisk bunke oplevelser, som man ikke havde fået, hvis man havde været købmand.

Det var imidlertid besværligt at komme i gang for 30 år siden, for der havde vi ikke internettet.

- Det har været et stort benarbejde, mindes Jørgen Olsen.

Jørgen Olsen har været rundt i USA mange gange for at købe ind, for der skal være autentiske varer på hylderne i Texas Square D.J.O. Her finder man ikke noget mærket med "Made in China" eller Taiwan.

Hjemme i Danmark har Jørgen Olsen også været meget på farten. Han har gennem alle årene fyldt bilen med varer og taget ud til dansearrangementer og stillet bod op. Indtil coronaen gjorde sit indtog var Jørgen Olsen ude to til tre gange hver weekend, og det har givet stor omsætning.

Mens Jørgen Olsen har været af sted, har Doris Olsen passet butikken hjemme.

Texas Square D.J.O. har også en hjemmeside, men mange vil gerne se og prøve varerne, og møder derfor op i forretningen.

I årenes løb er sortimentet ændret lidt, så det nu hovedsaligt er tøj og effekter til linedance, country og western samt bilentusiaster, som kører amerikanerbiler. Linedancere bruger cowboytøj i stedet for strutskørter, som squaredancere har på til opvisninger.

Kunderne kommer fra hele landet.

- Vi har fået et godt ry, fordi det er de originale varer, vi har her, fortæller Jørgen Olsen.

Det eneste i butikken, som ikke er ægte, er våbenene, men det er kopier af rigtige revolvere og geværer.

- Mange bliver overrasket, når de kommer i butikken, for de tror, det nok er en lille butik ude på landet, siger Jørgen Olsen.

Sortimentet er stort, og der er alt lige fra Stetson hatte, støvler, kjoler, skjorter, frakker, jakker, bælter, bæltespænder til cancankjoler. Enhver voksen kan finde noget her, for der er lige fra små størrelser til de helt store. Eksempelvis støvler op til størrelse 49. Det er også barnestøvler på hylderne, som er magen til de voksnes.

Gennem tiden har Texas Square D.J.O. leveret en masse til Vild med dans, til countrysangere og -bands med flere. Eksempelvis har Birthe Kjær været i Farendløse og købe et par cowboyhatte til sine korpiger. Erik Clausen har købt udstyr til en film, og han vendte efterfølgende tilbage med en hilsen og to flasker vin som tak for god service.

Det seneste halvandet år, har aktiviteterne hos Texas Square D.J.O. været minimale grundet coronaen.

- Vores omsætning er i bund, oplyser Jørgen Olsen efter at have været tvangslukket i stort set et år.

Det første arrangement siden 2020 er til oktober, hvor han skal til Skærbæk.

Hvis ikke det var for coronaen, så ville Jørgen og Doris Olsen have markeret den runde fødselsdag, men det udskudt. Om et år er det 40 år siden at parret flyttede fra Helsinge til Farendløse og Jørgen Olsen fylder 75, så hvis helbredet er nogenlunde, så vil de markerer det i 2022.

Indtil da kan de kigge tilbage på 30 begivenhedsrige år og butikken rummer masser af minder fra gode fra sjove oplevelser.

- Den bedste dag i mit liv var næsten da jeg blev 60 år, da der kom 1100, beretter Jørgen Olsen.

785 gæster blev bespist, og naboen stillede en stor lade til rådighed, hvor de dansede i 12 timer.

Et andet uforglemmeligt øjeblik var da Jørgen Olsen lagde den amerikanske ambassadør James P. Cain i håndjern som tegn på evigt venskab. Det skete ved en reception i ambassadørens private bolig i anledning af, at Flemming "Bamse" Jørgensen lancerede en ny cd med fortolkninger af Elvis-sange.