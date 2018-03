Magne Wagner-Taxbøl (i blå trøje) på tre år var måske den, der i mindst omfang oplevede dramaet lørdag eftermiddag. Han var jo bare gået ud i bilen. Men storebror Thor på fem lærte en lektie. - Du går aldrig nogen steder igen, uden at sige det til mig, mor eller far først, belærte han sin lillebror. Foto: Hans-Henrik Lærke

3-årig dreng fundet i god behold

Efter en veloverstået generalprøve på gymnastik-opvisningen for MorFarBarn begyndte en dramatisk og følelsesladet lørdag eftermiddag for familien Wagner-Taxbøl.

- Det var frygt, der fyldte tankerne. Jeg var bange for at nogen havde taget ham, og at jeg ikke skulle se ham igen.

- På et tidspunkt kunne jeg ikke holde til at stå stille længere. Jeg besluttede mig for at tage bilen og køre rundt at lede, fortæller han.