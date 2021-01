Den 28-årige blev varetægtsfængslet efter et grundlovsforhår i Retten i Roskilde.

Artiklen: 28-årig anholdt for mordforsøg i Holland

28-årig anholdt for mordforsøg i Holland

En 28-årig mand blev lørdag anholdt på sin bopæl i Ringsted i forbindelse med et rockerrelateret mordforsøg i den hollandske provins Limburg.

Manden blev søndag formiddag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Roskilde mistænkt for medvirken til drabsforsøg og blev efterfølgende varetægtsfængslet.

Den 28-årige er mistænkt for medvirken til et rocker-/banderelateret drab på den 38-årige Anthy P. i den hollandske by Sittard den 12. september sidste år.

Offeret blev ifølge den hollandske avis De Limburger hårdt såret, da han blev ramt af flere skud. Men det lykkedes ham at flygte og overleve.

Offeret er kendt i kriminelle miljøer og har tilknytning til bandemiljøet.