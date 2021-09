26 socialt udsatte gik sig til royalt frirum

Hun fortæller, at Bjælken, der er et samværstilbud for sindslidende borgere i Ringsted Kommune fra 18 år og op, i det hele taget bruger motion meget for at lette hverdagen.

- Borgere oplever psykisk velvære, når de bevæger sig og rører sig. Og de får et frirum fra hverdagen, der kan være tung, hvis der har været en svær samtale med jobcenteret eller distriktspsykiatrien. Sport behøver ikke at være at deltage i et hold, som kan være svært, hvis man har social angst. Det kan også være det at gå en tur. Hvis du sætter dig ind til et møde bliver det meget formelt. Ved en gåtur bliver tingene mere uformelle. Det giver en ro, og borgerne får åbnet op for meget mere. Det at have »et fælles tredje« giver mulighed for at få vendt nogle andre ting, siger Linda Frederiksen og fortæller, at borgerne på Bjælken deltager i mange fysiske aktiviteter; blandt andet Cykel for Sagen fra Varde til Skagen, Cykel for Livet og Vinterwalking.