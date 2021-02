25 års jubilæum hos Kemp & Lauritzen

Gennem sin karriere har Torben altid været aktiv i samarbejdet mellem sine kollegaer og firmaet. Her har han blandt andet fungeret som klubkasserer, tillidsmand og medarbejdervalgt A/S bestyrelsesmedlem. Desuden har han været censor for el-faget i mere end 30 år, hvor der er et vigtigt tilhørsforhold mellem Dansk El-Forbund og Teknik om uddannelsen af lærlinge.