Rikke og hendes kæreste Daniel skiftede deres lille 2-værelses i København ud med en landegendom i Ringsted i 2020 Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: 25-årige Rikke er midt i mulighederne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

25-årige Rikke er midt i mulighederne

Ringsted - 14. august 2021 kl. 06:01 Af Alexandra Pedersen Kontakt redaktionen

Ringsted: Hverken corona eller den kommunale markedsføring, »midt i mulighedern« havde noget at gøre med parrets beslutning om at skifte Købenahavn ud med Ringsted, men timing og netværk Rikke har mødt som influencer for Ringsted Kommune har alligevel betydet meget for det første år i deres nye hjem:

- Ringsted var egentlig mere et tilfælde end et valg, men vi er superglade for det. Vi havde ledt flere forskellige steder, inden vi kiggede her, men vores økonomi og drømme passede bare ikke helt sammen. Daniel er fra Nordsjælland og jeg er fra Falster, men vi var begge enige om, at Falster trods alt var for langt væk, og Nordsjælland var for dyrt. Vi havde en idé om, at vi gerne ville bo et sted, hvor man kunne komme med S-toget til hovedbanen, så vi ikke skulle bruge mere end max 45 minutter.

Da Rikke og hendes kæreste Daniel flyttede, var det midt i den første corona-nedlukning, primo april 2020, hvilket gjorde, at mulighederne for at skabe et netværk i deres nye hjemby var lidt svært:

- Vi følte os lidt alene i starten. Det er svært at flytte et nyt sted hen når alt er lukket ned. Men vi har nogle rigtig gode naboer, og projektet »midt i mulighederne« har også givet os et rigtig godt netværk. Dem, vi har mødt derigennem har været meget velkommende og vores naboer var alle sammen forbi for at sige hej.

Ringsted var ikke på listen

Hun fortæller, at de ikke havde overvejet Ringsted, eller hørt om markedsføringen. Deres overvejelser omkring flytningen handlede mere om, hvilke drømme de kunne få opfyldt med deres økonomi, og derfor kiggede de også mest på områder de kendte til at starte med.

- Ringsted kan rigtig meget at det vi gerne ville have. Vi savnede åbne marker, egen have og højt til himlen. Men det betyder også meget for os at være i cykelafstand til en by, hvor vi kunne købe en café latte eller en fadøl.

En fremtid i Ringsted?

Parret har ikke stiftet familie endnu, men fremtidsmulighederne var også med i overvejelserne, og derfor var det vigtigt, at deres nye bolig var et sted med gode institutioner til børn.

Selv om Rikke ikke havde hørt om »midt i mulighederne«, inden hun flyttede hertil, synes hun, at det er et godt projekt:

- Det er jo sjovt at se, hvordan hverdagen i Ringsted kan være meget forskellig fra familie til familie. Jeg tænkte, at jeg havde noget lidt anderledes at byde ind med end de andre familier, hvor nogen jo for eksempel har børn eller bor inde i byen. Opgaven som influencer for Ringsted Kommune er jo bare at fortælle om sin hverdag, så andre kan blive inspireret til, hvad man kan lave her.