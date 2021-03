230 kommende boliger kan løfte lille landsby

Det kræver, at man gentænker landsbyen, mener Per Flor (S), formand i Plan- og Boligudvalget, der mandag drøftede det store boligprojekt ved Bøstofte igangsat af jyske Stender Innovation.

Hvis begge projekter bliver færdiggjort, kan Kværkeby forvente at føje over 450 til landsbyens i forvejen 600 indbyggere.

To nye byggeprojekter er på bedding i Kværkeby lidt udenfor Ringsted. Hvor det ene mellem Bjergvej og Nordbæksvej tæller 60 parcelhuse/ rækkehuse med byggemodning i sensommeren, er et projekt på op imod 170 boliger ved Bøstofte af en helt anden kaliber.

- Når man skal udvide en landsby med så stort et boligområde, er der klart nogle afledte effekter, man skal tænke over. Der skal etableres cykelstier, så kommende børn kan komme sikkert frem og tilbage til skolerne, og så skal man tænke over, om skolerne overhovedet kan bære de mange flere børn, der måtte komme med de nye boliger, siger Per Flor og tilføjer:

- Som udgangspunkt må man sige, at det er problemer, man må kigge på, hvis man siger ja til projektet.