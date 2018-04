Politiets kosteransvarlige og hans kolleger har før håndteret 140 kilo hash fra en anden sag i Midt- og Vestsjællands Politikreds tilbage i 2016. Den 23-årige Mathias Marschall Gottschalck Jacobsen er nu dømt for besiddelse af en tilsvarende stor vognfuld. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

23-årig leverede 1,2 tons hash på kun ni måneder

Ringsted - 24. april 2018 kl. 14:46 Af Yngve Saxil Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 23-årige Mathias Marschall Gottschalck Jacobsen Ringsted nåede langt rundt på kort tid som distributør af 1,2 tons hash.

Både distributionen, opbevaring af 141,3 kilo hash på lagre i Ringsted samt grov vold mod to betjente kostede mandag straffen på 4,5 års fængsel ved Retten i Roskilde.

Den 23-årige har under sagen forklaret, at han var offer for en grov, men ukendt bagmand, og han har stillet spørgsmålstegn ved politiets måde at regne den store mængde solgt hash ud på.

Men retten afviste blankt hans forklaringer og fandt det bevist, at Mathias Marschall Gottschalck Jacobsen i perioden december 2016 til 10. august 2017, hvor han blev anholdt, videredistribueret over et tons hash.

Handlen foregik ved, at han fik en besked på sin telefon, hvorefter han kørte ud til sine lagerrum på Holbækvej og Benløse Skel ved Ringsted og hentede hashen for at aflevere den.

Volden mod de to betjente skete, da den 23-årige blev forsøgt anholdt.

Den ene betjent mistede kortvarigt bevidstheden, mens den anden fik klemt hånden og et slag i hovedet.

Med i straffen på den 4,5 års fængsel hører også en regning for sagens omkostninger, foruden en frakendelse af førerretten i 18 måneder.

Den 23-årige udbad sig 14 dages betænkningstid til en eventuel anke

