210 nye boliger vil skyde op på kaserneområdet

Ringsted - 07. november 2019 kl. 04:47 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted Kommune har solgt en stor byggegrund på godt 41.000 kvadratmeter i det gamle kaserneområde i Ringsted til virksomheden Maycon, der arbejder med ejendomsudvikling. Over de næste fem år planlægger Maycon at etablere 210 attraktive boliger til familier og enlige.

- Ringsted Kommune er inde i en rivende udvikling som bosætningskommune, og kaserneområdet ligger perfekt tæt på bymidten og sportscentret og tæt på transportmuligheder til København og Odense, så det er et attraktivt område at bosætte sig. I Maycon kan vi se rigtig mange muligheder for at udvikle nogle superattraktive boliger for familier og singler, siger direktør for Maycon Anders Mayland i en pressemeddelelse.

Et attraktivt område Borgmester Henrik Hvidesten (V) er godt tilfreds med salget af det nye boligområde og udsigten til flere nye boliger i kommunen.

- Kaserneområdet har over de seneste 20 år udviklet sig til et meget attraktivt område for børnefamilier og for de nye tilflyttere, der løbende flytter til vores kommune. Jeg er glad for, at vi med dette projekt kan tilføre endnu flere attraktive boliger til området - og også nogle lidt mindre boliger, som kan tiltrække andre grupper af borgere bl.a. seniorer og enlige, påpeger borgmesteren.

Anders Mayland oplyser, at Maycon forventer at gå i gang med at bygge de nye boliger til sommer. Selve byggeprocessen kommer til at foregå i tre etaper. I første omgang opføres de første ca. 50 boliger, og i step to og tre bygges der 80 boliger ad gangen.

Maycon forventer, at alle 210 boliger vil stå færdige fra 2021-2025. Der bliver etableret boliger i størrelsen 52-120 kvadratmeter.

Maycon er også engageret i et byggeprojekt i Odinshaven på Odinsvej ved Næstvedvej. Her er virksomheden i gang med at etablere 90 nye boliger.