- For at vi kan holde en passende afstand, arrangerer vi det sådan, at man kører op til gårdmejeriet, ruller vinduet ned, afgiver bestilling, og får sat sine varer direkte i bilen af os, siger Michel Poulsen om gårdsalg, der åbner igen torsdag.

20.000 æg revet væk: Vi måtte nærmest massere hønsene til sidst

Meget er anderledes i denne virustid – også for det lille landbrug Søtofte, der mandag åbnede op for gårdsalg for at komme af med de 20.000 æg og mejeriprodukter, som ellers skulle have været gået til toprestauranter i København. Alle produkter blev revet væk på en eftermiddag.

- Det var helt sindssygt. Vi måtte nærmest ind og massere hønsene for, at de skulle lægge flere æg, siger Michel Poulsen glad over det store fremmøde.

- Det er helt vildt. Allerede mens vi to snakker, kan jeg se, at jeg har fået to opkald ind med bestillinger. Jeg har aldrig oplevet noget lignende.

- Vi er nødt til at få produceret noget mere for at følge med, og desværre oplevede vi også, at folk måtte køre forgæves, så vi har åbnet op for forudbestillinger, siger den 27-årige landmand og griner, som om han ikke helt tror på det.

Søtofte holder nu lukket og åbner først gårdsalget op igen torsdag eftermiddag for at kunne følge med den vilde efterspørgsel, der mandag gav lange bilkøer ned ad Søtoftevej.

Hjemturen slog dog rødder i ham. Han savnede ikke storbylivet synderligt, og samtidig blev Michel Poulsen opslugt af tanken om at tage mere ansvar for naturen og ikke mindst forsøge at leve af den.

Før havde han studeret i København, og det var egentlig først meningen, at han bare skulle hjælpe faren med at bygge et hus og så flytte tilbage igen.

Gårdsalg Alle dyr er fritgående.

Køerne fodres udelukkende med græs, har horn og går med deres kalv i minimum tre måneder.

Hønsene lever på græsmark, hvor de lever af græs, urter, insekter og økologiske korn.

Gårdsalget har åbent fra torsdag den 19. marts kl. 15-18 på adressen Søtoftevej 74, 4100 Ringsted.

- Det var et bevidst valg, at jeg ikke tog på landbrugsskole. I stedet rejste jeg til England, Norge, Sverige og Chile for at lære. Det har været selvstudie hele vejen igennem, og det har givet mig et netværk over hele verden, sagde Michel Poulsen til DAGBLADET Roskilde i 2017, som også var året, hvor han vendte tilbage til barndomshjemmet efter at have tilbragt vinteren på en gård i Chile.

Det var også her, han grundlagde Søtoftes Jordbrug, der siden har udviklet sig i to retninger og i dag også favner mejeriet som vigtig grundpille for produktion og pengepung.