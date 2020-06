200 biler var samlet i industriområde

De kunne alle berette, at mange biler var kørt ind i et industriområde, og ifølge anmeldelserne var omkring 200 biler forsamlet på Kærup Industrivej.

Politiet kørte til området med flere patruljer, som kunne konstatere, at både bilisterne og tilstedeværende tilskuere hurtigt forsvandt fra området, så roen blev genoprettet i området efter den uautoriserede forsamling af bilister.

En af de tilstedeværende patruljer bemærkede i øvrigt, at en 18-årig mand fra Hårlev som fører af en personbil kørte den "forkerte" vej rundt i en rundkørsel på Kærup Parkvej, så han blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven.

Ud over en bøde kan han også forvente at få et klip i kørekortet, når sagen skal afgøres.