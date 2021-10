20 dages betinget fængsel for stoffer

En 29-årig mand er blevet idømt 20 dages betinget fængsel for besiddelse af stoffer. Foto: Katrine Wied

Ringsted - 21. oktober 2021 kl. 17:24 Af Mads Dam Bendtsen Kontakt redaktionen

En 29-årig mand er blevet idømt 20 dages betinget fængsel for besiddelse af euforiserende stoffer.

Manden, der på gerningstidspunktet 22. juni 2020 var 28 år, var tiltalt for på en adresse i Ringsted at være i besiddelse af 18 skunkplanter svarende til et potentielt udbytte på 513 gram skunk og 256,58 gram færdigproduceret skunk med henblik på salg. Der blev ligeledes konfiskeret en digitalvægt og fire vækstlamper.

Tiltalte har nægtet sig skyldig. Han har erkendt at have dyrket 18 hampeplanter, men han mener, at dyrkningen udelukkende var til eget forbrug. Han bestrider også, at de fund, der blev gjort i syltetøjsglas, var færdigproduceret skunk. Der var derimod tale om planterester fra tidligere mislykket produktion.

Manden har erkendt at have et misbrug af hash, og at han har røget dagligt siden 16-års alderen. Han ryger primært skunk - omkring gerningstidspunktet cirka 1,2 gram om dagen. I dag fortæller han, at han kun ryger joints i weekenden. Han giver ligeledes udtryk for, at han gerne vil, men har svært ved at reducere sit forbrug.

Kriminalforsorgen har konkluderet, at manden på grund af sit misbrug ikke er egnet til at udføre samfundstjeneste, ligesom de anbefaler, at manden skal i behandling for stofmisbrug.

Retten i Roskilde fandt det bevist - på baggrund af indretningen af produktionslokalet med vækstlamper og udluftning og fundet af en digital vægt - at de 18 hampeplanter, der svarer til 513 gram skunk, var beregnet til salg, og manden blev fundet skyldig i denne del af tiltalen.

Til gengæld blev han frifundet for den del, der angik fundet af færdigproduceret skunk. Dette blev ikke bevist.

Retten takserede overtrædelsen til 20 dages betinget fængsel og et krav om behandling for stofmisbrug.