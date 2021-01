20-årige Tascha står snart klar med moppe og klud

- Det er meningen, at firmaet skal være et familieforetagende, og min mor på sigt skal hjælpe til, siger Tascha Lundgren.

- Tro det eller lad være, men jeg kan faktisk godt lide at gøre rent. Tanken om at styre sit eget arbejdsliv og samtidig gøre mennesker glade, tiltaler mig bare enormt meget, siger Tascha Lundgren, hvis nyoprettede firma hedder Lunds Rengøringsservice, ikke kun på grund af efternavnet, men også af en anden årsag.

Egentlig er hun snart udlært svinebonde. Men det er ikke svin, men derimod svineri, Tascha Lundgren fremover kommer til at arbejde med.

Vokset op på landbrug

Selv er hun vokset op på flere forskellige landbrug med sin mor, der igennem hele sit arbejdsliv har arbejdet med svin.

Indtil videre beholder moren sit job på et svinelandbrug i Gyrstinge, mens Tascha starter firmaet op. Går det godt, er det meningen, at mor og datter skal gøre rent side om side.

- Svinelandbrug er virkelig hårdt arbejde, og min mor er ved at være godt brugt. Derfor har vi snakket om, at hvis jeg får det op at køre og får en god kundekreds, så kan hun være med, siger Tascha Lundgren håbefuldt.

Selv mener hun ikke, at svin og rengøring er hinandens modsætninger, men faktisk går fint i spænd.

- Både jeg og min mor kommer begge fra landbruget, hvor man går rigtigt meget op i hygiejne, som bare skal være i orden, som Tascha Lundgren siger.

Hun håber at række ud til i første omgang Ringsted, siden hele Midtsjælland.

- Det kan være ældre, der ikke længere er i stand til at gøre rent selv, eller private firmaer, der har brug for en hjælpende hånd, siger Tascha Lundgren, der glæder sig til snart at fatte gulvmoppe og klud og gå i gang med ja, hele svineriet.