En politipatrulje stoppede en 20-årg mand, der trods status som ny bilist allerede har flere problemer med at holde færdselsloven. Foto: Kenn Thomsen

20-årig kørte dyr tur i bil

En politipatrulje og en sort personbil optog noget af det sydlige areal under et af træerne på parkeringspladsen i Søgade i Ringsted mandag morgen kort før klokken 9.

De to politibetjente havde bilens fører og en ung kvindelig passager i tale.

Bilisten, en kun 20-årig mand fra Ringsted, har allerede problemer med sit kørekort. Sådan et har han nemlig ikke.

Han har i stedet et kørselsforbud fra foråret 2020, hvor han fik sit andet klip i kortet, fordi han talte håndholdt mobil, mens han kørte.

For nye bilister er reglerne strammere, når de overtræder færdselslovgivningen, netop fordi de er nye og urutinerede på vejen. Derfor får de kørselsforbud.

Den 20-årige måtte altså slet ikke køre bil. Han blev derfor sigtet for kørsel uden gyldigt kørekort og for den manglede brug af sikkerhedsselen. Han kan derfor forvente at høre nærmere fra politiet, når bøderne skal betales.