Jan Jakobsen regner med, at han som nummer fem kandidat på Enhedslistens opstillingsliste siger farvel til byrådsarbejdet men ikke til så meget andet, heunder Handicaprådet. Det er i den rolle, at han her ses under uddeling Ringsted Kommunes handicappris til Cecilie Møller Kristiansen. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: 20 år i byrådet slutter for Enhedslistens tidligere førstemand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

20 år i byrådet slutter for Enhedslistens tidligere førstemand

Ringsted - 19. september 2020 kl. 07:21 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vil være tæt på sensaionelt, hvis Enhedslisten i Ringsted får mindst fem pladser i byrådet efter kommunalvalgtet i november 2021.

Det regner listens Jan Jakobsen i hvert fald med, for han stiller op for at vise flaget og bakke op om de andre 10 kandidater, men han har med vilje valgt at stå langt nede som nummer fem for at være sikker på ikke at blive valgt - eller næsten sikker.

Til byrådsvalget i 2017 regnede Enhedslisten i Ringsted med, at de højst fik det sædvanlige ene mandat. Jan Jakobsen insisterede derfor på, at han ikke ville være spidskandidat, for han ville ikke sidde i byrådet for listen alene.

Så han var kandidat nummer to efter Henrik Kjær - og kom ind alligevel, da listen også til egen overraskelse fik stemmer nok til to pladser.

Enhedslisten i Ringsted har nu haft opstillingsmøde og kan præsentere 11 kandidater til valget i november 2021. Denne gang er Jan Jakobsen kandidat nummer fem.

Det nærliggende spørgsmål er så, om Jan Vagn Jakobsen denne gang vil være helt sikker på ikke at blive valgt, så den nuværende periode reelt er hans sidste.

- Det er et farvel, men kun til byrådsarbejdet. Jeg vil ikke stille op på en sikker plads. Jeg er blevet 65 år og synes, der skal andre til, forklarer Jan Jakobsen.

Der er på ingen måde tale om et farvel til Enhedslisten samtidig. Tværtimod. Forventningen om ikke at blive valgt betyder nemlig, at Jan Jakobsen kan bruge tiden på en masse andet politisk arbejde.

- Jeg har siddet i byrådet i 20 år. De første år for SF, men jeg meldte mig ud i 2010 på grund af handicappolitikken. Den var ikke god nok. Jeg har lige siden været meget glad for at være med i Enhedslisten. Jeg er jo grundlæggende socialist, siger Jan Jakobsen.

Han er også betydeligt gladere for handicappolitikken i Enhedslisten, for han har selv været med til at forme den både lokalt og nationalt, og spiller stadig en stor rolle på netop det område.

På landspolitisk plan er Jan Jakobsen kontaktperson for listens handikappolitiske udvalg og har været det i en lille håndfuld år nu.

Lokalt er han formand for Handicaprådet. Han er udpeget til at være med i Handicaprådet som repræsentant for Danske Handicaporganisationer - ikke som byrådsmedlem.

- Jeg regner med at fortsætte i Handicaprådet, til jeg bliver smidt ud. Det er meget vigtigt arbejde. Det er jo i kommuner at slaget går om handicapområdet i øjeblikket, siger Jan Jakobsen.