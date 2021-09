Se billedserie Mark og Anita Larsen glemmer aldrig den 11. september, selv om New York er milevidt fra lillebyen Ringsted i deltstaten Iowa. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: 20 år efter: Da det andet fly ramte tårnet, udbrød jeg »nu er vi i krig« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

20 år efter: Da det andet fly ramte tårnet, udbrød jeg »nu er vi i krig«

Ringsted - 11. september 2021 kl. 05:52 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Der er 2000 kilometer i fugleflugt mellem metropolen New York og Ringsted i delstaten Iowa, USA, men trods distancen ligger 11. september ikke langt tilbage i hukommelsen hos lillebyens indbyggere.

Mark og Anita Larsen fra amerikanske Ringsted husker nemlig tydeligt terrorangrebet for 20 år siden, der ikke bare ramte tvillingetårnene og New York, men ændrede hele verden i en sådan grad, at det startede to krige og gjorde terror til tidens største trussel mange år efter.

- 11. september 2001 føles faktisk, som var det i går. Allerede i situationen føltes det som et af de historiske øjeblikke, man for altid vil huske, skriver Anita Larsen til DAGBLADET Ringsted, og slår fast:

- Det kan lidt sammenlignes med mordet på JFK. Ligesom da det skete, kan jeg stadig huske, hvor jeg var, og hvad jeg lavede, da det første fly ramte.

En helt almindelig morgen, indtil...

Det var morgen, da terrorangrebet skete. Anita Larsen var i fuld gang med sine vanlige morgenrutiner for at gøre sig klar til arbejde, mens hendes ægtemand Mark ventede på et vigtigt telefonopkald. Klokken var 8.46, da første fly ramte tårnet.

- Han tændte for fjernsynet og tunede ind på en tv-kanal fra New York, vi plejer at se. Han råbte, at jeg skulle skynde mig hen for at se alt det her røg, der strømmede ud fra en høj bygning på Manhattan, skriver Anita Larsen.

Ægteparret troede først, at røgen stammede fra en storbrand, lidt senere en frygtelig flyulykke, men blev et kvarter efter klogere.

- Stadig med tandbørsten i hånden sad vi foran fjernsynet og så med, da det andet fly ramte tårnet et kvarter efter det første. Jeg kan stadig huske, at jeg udbrød; »nu er vi krig«.

Der er omkring 2000 kilometer mellem New York og Ringsted, Iowa.

Hele dagen igennem sad ægteparret på hver sin måde klinet til tv-skærmen. Målløse. Forfærdede.

Marks arbejdsplaner ændrede sig, mens Anita tog på arbejde, hvor hun åndeløst fulgte begivenhedernes gang sammen med kollegerne i den lokale bankfilial.

Da tabene løbende blev opgjort, holdt de vejret af én særlig grund:

- Det var en meget lang dag. Vi afventede et telefonopkald fra vores nevø, der dengang arbejdede som militærmand i Pentagon-bygningen, der også blev ramt. Heldigvis var han i sikkerhed i en nærliggende bygning, da det skete, men han havde set flyet styrte og ramme bygningen fra vinduet, skriver Anita Larsen.

Langt mellem byerne Som hele kontinentets havn var New York første stop for de fleste europæiske emigranter, der omkring århundredeskiftet søgte mod bedre horisonter. Men det er sådan cirka også det eneste spinkle bindeled mellem metropolen og lillebyen Ringsted, der blev grundlagt af midtsjællandske emigranter i 1899 og i dag befolkes af bare 400 indbyggere.

Hverken Mark eller Anita Larsen har været i New York. Og for mange af dem, de kender, kunne byen lige så godt ligge i Europa. Alligevel mindes de 11. september med stor sorg.

- Selv om vi bor tusindvis af kilometer fra New York, Washington DC og Pennsylvania, hvor så mange liv og skæbner gik tabt den dag, gjorde det et stort indtryk at høre og læse om. Vi blev så kede af det, for det var i det hele taget svært at tro, at noget så grusomt kunne ske på amerikansk grund, skriver Anita Larsen.

Aldrig ske igen Trods angrebet for 20 år siden føler ægteparret sig ret trygge i Ringsted, Iowa, der ligger så langt ude på landet, at »kragerne for længst er vendt og fløjet væk,« som de skriver.

- Vi føler os relativt trygge her i Ringsted, Iowa, men man kan selvfølgelig aldrig vide sig sikker. Hvert år vil vi gennemleve tragedien på dagen og spekulere på, om noget lignende nogensinde vil ske igen, skriver Anita Larsen og slår fast:

- Det var et pludseligt piskesmæld, der ikke bare ændrede verden, men også alle de familier, hvis ægtefæller og bedsteforældre gik bort. I dag vil vi bede for familierne og til, at det aldrig sker igen.