2 butikker brændte ned på grund af ild i skrald

- Nogen har smidt en eller anden form for ild i spanden. Det kan for eksempel være et cigaretskod med gløder i, som man ikke har slukket ordentligt. Der er ingen indkationer på, at der er tale om en bevidst handling, og at nogen har haft ond vilje til at brænde et eller flere firmaer af, siger Martin Bjerregaard.