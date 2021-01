Betjentene fik lidt motion, da de skulle fange en 17-årig narkopåvirket bilist. Foto: THOMAS OLSEN

17-årig narkopåvirket bilist prøvede at slippe væk fra betjente

Ringsted - 26. januar 2021 kl. 11:00 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Mandag klokken 17.30 anholdt og sigtede politiet en 17-årig ung mand fra Ringsted for kørsel på Næstvedvej i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Det skete, da han drejede ind på tankstationen.

Inden politiet fik mulighed for at kontrollere ham, måtte betjentene indhente ham, fordi han forsøgte at løbe væk fra bilen.

Den 17-årige havde ikke kørekort, så han blev også sigtet for kørsel uden førerret. Han blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve på et sygehus til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Han kan derfor forvente at høre nærmere fra politiet, når blodprøven er blevet analyseret, ligesom politiet undersøger, hvordan den 17-årige uden kørekort har fået mulighed for at køre i bilen.