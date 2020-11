16,5 meter højt og tre meter bredt: Så landede hele byens samlingsspunkt

Årets store juletræ på Torvet i Ringsted landede mandag formiddag og står fra i dag klar til at sprede lidt juleglæde i en mørk og kold tid.

- Vi har udvalgt det mest symmetriske og keglede i skoven, forsikrer Katrine Kas-Schultz, der teamkoordinator for Grønne Områder og Parker i Ringsted Kommune, og som sidste år også var med til at udvælge Torvets ubestridte samlingspunkt i juletiden.

- Dengang havde vi jo problemer med de nederste grene, der faldt af, og som vi måtte beklæde med nye, men i år, kan jeg love, at Ringsted får et helt fantastisk smukt træ, siger hun.

- Vi vil helst ikke have at folk stimler sammen, forklarede Christian Molsing Sørensen, Ringsted Eventsekretariat, forleden til DAG- og LOKALBLADET.

Børnene bliver ikke snydt for chancen for at møde julemanden, men han har skippet den traditionelle køretur med Ringsted Brand og Redning.