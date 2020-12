Nedrivningen af siloen ved dampmøllen går i gang inden for kort tid.

Artiklen: 160 tons kæmpekleppert ankommet fra Holland for at fjerne øjebæ

160 tons kæmpekleppert ankommet fra Holland for at fjerne øjebæ

Når kæmpeklepperten af en nedrivningsmaskine rejser sig i sin fulde højde, kan den nå 48 meter op i luften, og herfra skal den bid for bid begynde at rydde siloen.

Der er tale om en nedbrydningsmaskine i særklasse. Den vejer 160 tons og kan om kort tid påbegynde den komplicerede nedrivning af den 38 meter høje silo på grunden. En snavset bygning, som de fleste er enige om at kalde Ringsteds største og grimmeste øjebæ.

Den hollandske nedbrydermaskine har allerede været på flere specialopgaver, inden den nåede til Ringsted. På Nordre Havnekaj i Kerteminde har den i november taget en 50 meter høj havnesilo under kærlig behandling.

Det er nedrivningsfirmaet P-Olesen, der står for opgaven. Og der har da været flere hovedbrud undervejs. I og med, at siloen ligger imellem høje bygninger og lave parcelhuse, er det ikke helt let opgave.

Nu er det rette udstyr så ankommet. Dermed kan man starte nedrivningen af siloen, før man går i gang med den store rødstensejendom, som oprindeligt har gået under navnet Ringsted Dampmølle.

Nedrivningen forventes at tage halvanden uge. To personer med to maskiner kan varetage opgaven.

Ifølge Lars Brodersen vil alle støjgrænser blive overholdt.

- Vi arbejder fra klokken 7 til klokken 18, og det larmer ikke så forfærdeligt meget, for vi tager det ned bid for bid. Det larmer mest, når noget falder på jorden. Ellers er det først, når vi skal tage bunden, at det larmer.

Selve administrationsbygningen ventes nedrevet omkring jul.