16-årige Kristine blev dræbt af en højresvingende lastbil– nu er dommen faldet

- Jeg bliver ved med at kigge i spejlene for at orientere mig, om hun er der eller ej. Og da jeg ikke ser hende i hele det forløb, så vælger jeg at køre videre. Det tror jeg, alle og enhver ville gøre. For hun er jo væk. Hun kunne lige så godt have krydset vejbanen længere nede ved parkeringspladsen, hvor mange går over.