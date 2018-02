16-årig vinder: 50.000 kroner til at rejse for

- Først og fremmest er jeg bare glad for at have vundet og 50.000 kroner er jo mange penge. I familien er vi glade for at rejse, så jeg været lidt rundt omkring. Jeg overvejer at tage til Mellemamerika, måske på en rundrejse eller i et enkelt land. Jeg har spansk som linjefag på HHX på ZBC, hvor jeg går i 1. G på businesslinjen, så det kunne være en mulighed, erklærer han.