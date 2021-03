16-årig havde to piger med på knallert

Med på knallerten havde drengen to mindreårige piger. Han blev derfor også sigtet for at køre med passagerer på knallerten.

Pigerne var under den kriminelle lavalder og kunne derfor ikke straffes. Politiet orienterede værgerne til den sigtede og de to piger om episoden.

Den 16-årige kan forvente at høre mere fra politiet i sagen, som ud over en bøde, kan give en frakendelse af retten til at føre lille knallert, hvis testen viser, at knallerten kan køre hurtigere end 43 km/t.