16-årig fik enetime med sit store idol

September er virkelig, virkelig, virkelig langt væk, når man har fødselsdag i juni og skulle have haft et møde med sit kæmpeidol i fødselsdagsgave.

Amanda Knudsen smilede og strålede i hovedet og nød den luksus at have enetime med sit idol.

- Den er godartet. Det er ikke kræft, men man behandler den alligevel med kemo og stråler for at undgå, at den vokser. Tumoren står stille nu, men Amanda skal skannes hvert halve år for at holde øje med det, forklarer Mette Hansen.