16-årig dømt for drabet på sin mor - får anbringelsesdom på ubestemt tid

Ringsted - 17. april 2020 kl. 12:45 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 16-årige unge mand fra Ringsted, der stak sin mor ihjel sidste år, blev fredag i Retten i Roskilde idømt en anbringelsesdom på ubestemt tid for at undgå lignende lovovertrædelser i fremtiden.

Han erkendte allerede at have begået drabet på Schaldemosevej i Ringsted den 29. juli 2019 under grundlovsforhøret sidste år, men retsmøderne i denne uge har dannet yderligere grundlag for såvel skyldkendelse som endelig dom.

Mens naboen i tirsdags udpegede den unge mand som drabsstedets eneste tilstedeværende med blod på arme, hænder og ben, fulgte to politibetjente fra Midt- og Vestsjællands Politi trop fredag med samme udsagn.

Mentalundersøgelsen og retslægerådets vurdering af den unge mand blev fremført af anklager Magnus Mølholm sammen med retsmedicinsk dokumentation på knivdrabet, der i alle sammenhænge pegede på tiltalte som gerningsmand.

Både anklager og forsvarer mente, at sagen var så godt belyst, at der ikke var behov for yderligere bevisførelse.

Dommen var der mere diskussion om. Forsvarer Stefan Møller Jørgensen mente, at risikoen for, at han ville begå ugerningen igen, er mindre sandsynlig nu, hvor hans mentale tilstand langt om længe er blevet grundigt belyst og talte for en nedsættelse af behandlingsdommen til fem år, mens anklager Magnus Mølholm ville have den tidsubestemt.

Dommer Anne Schultze-Nielsen og de to domsmænd valgte at idømme den unge mand en tidsubestemt anbringelsesdom på en psykiatrisk afdeling. Tiltalte modtog dommen.

