16-årig cyklist dræbt i trafikulykke

Pigen kom kørende på cykel ad Haslevvej og ind i rundkørslen ved Ringsted, da en lastbil fra samme retning også kørte ind i rundkørslen for at dreje til højre ad Østre Ringvej, hvor lastbilen ramte den cyklende pige, som endte inde under lastvognen.

Der blev slået alarm til 112 klokken 16.33 og en halv time senere blev den 16-årige erklæret død af ambulancelægen.

De pårørende er underrettet.