15-årige Oscar og hans mor Monica Lykke Madsen har to gange været indlagt sammen. Han som kræftpatient med leukæmi, og hun som pårørende. Foto: Anders Ole Olsen

15-årige Oscar fik kræft som barn: Verden gik i stå, da vi fik det at vide

Ringsted - 27. august 2021

Oscar kan ikke selv huske dagen. Han var ikke mere end tre år gammel. For lille, ubevidst.

Hans mor derimod husker udmærket fredag den 10. marts 2010. Næsten som havde hun genoplevet dagen i går.

- Jeg havde selv lige havde haft kold lungebetændelse. Lægen ville også tjekke Oscar, for han så bleg ud, så vi blev sendt til Holbæk Sygehus for at få taget nogle blodprøver.

En pause. Et synk, og så et dybt suk som tilløb til de mørke minder for lidt over 11 år siden:

- Jeg kan huske, at klokken var 14, da han fik taget blodprøver. Seks timer senere blev vi ringet op. Meldingen var, at de havde fundet noget i hans blod. At Oscar havde leukæmi.

Næste morgen kom der en ambulance og kørte Oscar og Monica Lykke Madsen til Rigshospitalet, hvor mor og søn skulle tilbringe de næste tre år.

For at gøre ondt værre fandt lægerne ud af, at Oscar ikke bare havde leukæmi, men også betændelse i bugspytkirtlen, der kan være fatalt, hvis det ikke bliver behandlet hurtigt.

- Verden gik i stå, da vi fik det at vide. Vi var lige ved at miste ham.

Et skridt væk fra kræften Oscar Lykke Madsen overlevede. I dag er han fyldt 15 år og går på Byskovskolen i Benløse. I weekenden deltager han og familien i »Stafet for livet«, der forløber sig over 24 timer i Lystanlægget i Ringsted, og som igennem en række holdaktiviteter sætter fokus på og samler ind til kræftsagen. Kun afbrudt af sidste års corona-aflysning er det tredje år, Oscar deltager.

- Jeg har haft kræft to gange nu, så jeg gør det selvfølgelig for at støtte op om sagen, og fordi Ringsted er min by, siger Oscar Lykke Madsen fra Lystanlægget i Ringsted, hvor vi har slået os ned som optakt til weekendens godtgørende stafet.

Oscar Lykke Madsen er lige fyldt 15 år og går til daglig i 9. klasse på Byskovskolen i Benløse. Foto: Anders Ole Olsen

Officielt har han haft leukæmi to gange, men i virkeligheden har Oscar stadig kræftformen, der opstår i knoglemarvens bloddannende celler.

Som en nagende følgesvend, der stækker Oscars mentale og sociale velfærd, er kræften for længst blevet hverdag for ham og hans familie bestående af mor Monica, far og storebror.

Til at begynde med var det dog en omkalfatrende nyhed, der fra den ene dag til den anden satte en hverdag med to fuldtidsjob ud af spil og hele familien på prøve.

- Jeg blev indlagt med ham, og jeg kom stort set ikke hjem med ham de første tre måneder. Min mand måtte passe vores store søn hjemme samtidig med arbejdet, mens jeg måtte gå på orlov fra mit arbejde, siger Monika Lykke Madsen, der dengang arbejdede som pædagogmedhjælper og senere har taget en uddannelse som pædagogisk assistent.

Men som hun siger: - Jeg har mere eller mindre været på orlov, lige siden Oscar fik kræft.

Langvarig behandling Behandlingen af leukæmi tager to et halvt år. Det første halvandet år er ret hårdt og intensivt for både patient såvel som familie, fortæller Monica.

- På et tidspunkt var Oscar oppe på 54 sprøjter på en enkelt dag.

- Efterfølgende var der dømt kemobehandling, som skulle skylles ud af kroppen, og så skulle man lægge mærke til tallene. Hvis de var dårlige, var det fortsat indlæggelse, mens Oscar kunne komme hjem, hvis de var gode, siger Monica Lykke Madsen.

Selv har hun kunne finde en smule trøst i kræftformens overlevelsesprocent, der skulle være den højeste i forhold til andre kræftformer.

- Der var en læge, der på et tidspunkt sagde til mig, at når han nu skulle få kræft, var det den bedste kræftform, fordi den klart hører til i den mildere ende, siger hun.

Senfølger er værre Oscar Lykke Madsen kender ikke til et liv uden kræft. Derfor er det heller ikke noget, han egentlig tænker særligt meget over, før han bliver spurgt.

Det er alt det andet, han tænker over. Det, der spreder sig som ringe i vandet. Bekymringerne og tankemylderet.

- Jeg har som sådan ikke bekymret mig for kræften i sig selv. Jeg har mere været bekymret for, hvordan det ville gå mig i skolen, om jeg ville beholde mine venner og overhovedet få nogle nye, siger Oscar Lykke Madsen, der har været isoleret fra almindeligt skoleliv og kammerater under sine to indlæggelser.

Han peger også på de helt konkrete senfølger, der står tilbage efter et liv som kræftpatient.

- Senfølgerne har næsten været værre end sygdommen. Efter jeg stoppede med kemo i 2017, fungerede mit ene ben ikke ordentligt, og jeg var nødt til at sidde i kørestol i tre måneder, siger han og opsummerer:

- Og så har jeg PTSD (posttraumatisk stressforstyrrelse, red.), stupor (sløvhedstilstand, red.) og nogle traumer, som jeg modtager psykologbehandling for.

Tilbagefaldet Da Oscar blev udskrevet som 6-årig, gik der tre år, hvor hverdagen og livet vendte nogenlunde tilbage. I maj 2016 fik han tilbagefald, og familien måtte stå det hele igennem igen. Indlæggelse, medicin, sprøjter, kemo, tjek.

- Anden gang vidste vi trods alt, hvor lang tid det tog, og hvad vi skulle igennem, men det var lige så hårdt. Vi går i overlevelsesmode, hver gang det blusser op, siger Monica Lykke Madsen, inden Oscar supplerer:

- Anden gang var meget sværere end første gang, fordi jeg var langt mere bevidst om det. Jeg kan huske det hele, og jeg vil egentlig hellere glemme og komme videre, siger han og holder en pause.

Han gemmer sit ansigt i hænderne, ryster træt på hovedet.

- Jeg tror altid, at jeg vil tænke, jeg kan få kræft igen. Også hvis jeg på et tidspunkt, bliver erklæret rask. Det popper op i hovedet engang imellem, men især når jeg skal sove. Så begynder tankemylderet.

Oscar og hans mor Monica Lykke Madsen har været indlagt sammen to gange på Rigshospitalet. Foto: Anders Ole Olsen

Oscar Lykke Madsen er bagud i skolen, for han har nogle år, der skal indhentes på grund af sygdommen. I dag går han i 9. klasse på Byskovskolens afdeling Asgård, der har fokus på det specialpædagogiske.

- Det var svært at vende tilbage til Campusskolen, så det er klart blevet bedre, da jeg skiftede skole, synes jeg, siger Oscar Lykke Madsen, der udover sine klassekammerater også har fået flere venner igennem sin kræftsygdom.

- Jeg har en rigtig god ven, der hedder Jacob, som har kræft. Det betyder rigtigt meget. Han forstår mig på en anden måde, end andre ville.

Ikke rask endnu I dag går Oscar Lykke Madsen til tjek en gang hver tredje måned. Selv om hans tal ser gode ud, er han endnu ikke erklæret rask.

- Man bliver typisk erklæret rask, hvis man ikke har haft tilbagefald i fem år i træk, siger Oscar, inden Monica Lykke Madsen tager ordet.

- Det er nok også en af årsagerne til, at hverken Oskar eller jeg selv kan rumme særligt meget ad gangen. Vi er konstant i alarmberedskab og kan ikke planlægge langt ud i fremtiden, siger hun og slår fast:

- Vi er simpelthen nødt til at tage tingene, som de kommer, ellers bliver vi stressede.

Tør ikke drømme For Oscar Lykke Madsen betyder et fortsat liv med kræft også, at han til hver en tid vil støtte op omkring kræftsagen ved at samle midler ind til forskning.

- Jeg har altid deltaget i alt, hvad der bidrager til kendskabet om sygdommen. Både for at aftabuisere, men også for at støtte et godt formål og samle penge ind til forskningen, siger Oscar Lykke Madsen, der håber, at man på et tidspunkt knækker koden. Med kræften som livsledsager bliver man dog også realist.

- Jeg tager et skridt ad gangen og håber på det bedste. Jeg tør ikke have så mange drømme, før jeg er rask.