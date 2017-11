Det var en 15-årig dreng, der stod bag røveriet i Dagli?Brugsen i Jystrup i maj. Foto: Hans-Jørgen Johansen

15-årig er dømt for røveri i brugsen

Ringsted - 30. november 2017
Af Anne Wandahl

En dreng fra Ringsted fyldte 15 år i foråret, og blev dermed gammel nok til at blive straffet for kriminalitet.

Han var ikke engang fyldt 15 år og en måned, da han begik røveri mod Dagli'Brugsen i Jystrup den 5. maj i år.

Røveriet står ikke alene på hans straffeattest. Med i dommen til den 15-årige hører også seks tilfælde af tyverier.

Det fremgår af dombogen fra Retten i Roskilde. Sagen blev kørt som tilståelsessag, og den 15-årige erkendte da også blankt, at han er røveren fra brugsen.

Røveriet skete den 5. maj omkring klokken 19.40, da en maskeret person kom ind i butikken. Han havde en kniv i hånden, som han viftede med foran kasseassistenten, mens han sagde »det er et røveri. Giv mig pengene« - eller noget i den retning.

Røveren fik udleveret 4933 kroner og stak af, men det holdt kun kort. Under en halv time senere snusede politihunde sig til den kun lige 15-år gamle dreng, der gemte sig i nærheden og stadig havde udbyttet på sig.

Drengen blev løsladt efter afhøringer, da der ifølge politiets jurister ikke var grundlag nok til at kræve ham varetægtsfængslet.

Men drengen sørgede selv for at skabe grundlaget med en rækker tyverier efter røveriet.

Den 1. juni stjal han en cykel til en værdi af 4999 kroner fra cykelskuret ved Byskovskolens afdeling Benløse.

Den 3. juni om eftermiddagen gik han først i Ringsted Isenkram i RingStedet og stjal bestik til 699,95 kroner. Herefter gik han på tyvetogt i Ringsted Outlet.

Hos Nike stjal han sko og en t-shirt til i alt 960 kroner. I Samsøe-Samsøe stjal drengen to kasketter til 280 kroner i alt.

Tyveriturneen gik videre til Lev Strauss Factory, hvor endnu en t-shirt blev stjålet. Den kostede 165 kroner. Endelig tilstod den 15-årige i retten også, at han i Hugo Boss stjal en poloshirt til 419 kroner.

Tyvetogtet på Klosterparks Alle skete alt sammen den 3. juni indenfor en times tid. Drengen var dog ikke ene om det. Han skulle ifølge dombogen være i ledtog med en kammerat, hvis sag behandles særskilt.

Retten fandt ham skyldig i alt, hvad drengen tilstod. Men da han allerede er i gang med at få sit liv på rette vej, slap han for at komme i rigtigt fængsel.

I stedet skal han tilbringe i alt to år under sociale myndigheders nøje kontrol.

Drengen skal tilbringe op til to af månederne på sikret døgninstitution for børn og unge og derefter op til et år på et opholdssted.

Resten af de to år får han lov at komme ud i samfundet igen, men stadig under overvågning af socialvæsenet.