Se billedserie Mariannes Smørrebrød på Næstvedvej 13, har døjet en del med vejarbejde og ombygning på nabogrunden. Alligevel er der mange, der dagligt henter deres frokost her. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: 15 år med mange bump på vejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

15 år med mange bump på vejen

Ringsted - 27. maj 2021 kl. 10:55 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

For godt 15 år siden spurgte Marianne Frylands svoger, hvorfor hun ikke havde en smørrebrødsforretning. Det var fordi, Marianne Fryland, der er uddannet smørrebrødsjomfru, mente, at det var en stor mundfuld.

Spørgsmålet satte alligevel noget i gang, for om søndagen købte Marianne Fryland Berlingerne, og der var to smørrebrødsforretninger i København og en i Ringsted.

Dermed endte Marianne Fryland med at overtage smørrebrødsforretningen på Næstvedvej 13, som blev omdøbt til Mariannes Smørrebrød. Det var den 1. juni 2006.

Når Marianne Fryland, der bor i Hedehusene, endte med en forretning i Ringsted, så skyldes det, at hun følte sig hjemme, da hun kom ind i butikken her. Så er det i øvrigt også hurtigere at køre fra Hedehusene til Ringsted, end hvis hun skulle til København.

De 15 år med fod under eget bor i Ringsted har ikke været uden bump på vejen.

- Det har været hårdt. Der har været meget modgang, synes Marianne Fryland.

Dels på grund af vejarbejde i Shell-krydset, dels har vejen har været spærret to gange, den ene gang, hvor der blev etableret cykelsti, og næste gang blev der lavet en midterbanen. Det bevirkede, at de to parkeringspladser, som hørte til Mariannes Smørrebrød forsvandt.

Da Marianne Fryland henvendte sig til kommunen om problemet i, at hendes parkeringspladser blev taget, blev hun mødt med en påstand om, at der aldrig havde været parkeringspladser til forretningen, selv om hun havde papir på det.

Når det var et stort problem for forretningen at miste de to parkeringspladser, så er det fordi, folk der kommer og køber smørrebrød helst skal holde på fortovet ved forretningen, for de skal handle i en fart.

Jeg har mange kampe med kommunen, siger Marianne Fryland.

Det værste hun har oplevet, var da en ansat på kommunen sage til hende var, at hvis hun ikke kunne få det til at løbe rundt, så kunne hun bare lukke.

- Man tror det er løgn, men det er det ikke, forsikrer Marianne Fryland.

Hun har tre i arbejde, betaler moms og skat, og alligevel bliver hun mødt med den arrogante holdning.

Problemet med parkeringsforholdene blev ikke bedre, da naboen Netto, blev revet ned og bygget op igen. Der fik Marianne Fryland udtrykkeligt at vide, at hendes kunder ikke må holde på Nettos parkeringsplads.

Til trods for udfordringerne på Næstvedvej, så er Marianne Fryland glad for, at butikken ikke ligger oppe i byen, hvor hun hele tiden oplever, at der graves og laves om.

Af andre udfordringer nævner Marianne Fryland, at staten hele tiden laver om på reglerne, det gør det ikke let at være selvstændig. Fødevarestyrelsen har heller ikke gjort tilværelsen lettere for indehaveren af smørrebrødsforretningen. Hun har været udsat for at få en bøde og frataget sin elitesmily, fordi der ikke var varmt vand i en håndvask, der i 20 år kun havde haft koldt vand.

Så kom coronaen, og det gav også udfordringer. Her fik Marianne Fryland at vide, at der ikke var kvadratmeter nok, så der måtte ikke være nogen i butikken. Marianne Fryland har ellers gjort alt, for at sikre både kunder og medarbejdere med plexiglasplader foran disken, sprit og mundbind.

- Jeg skal være lønmodtager i mit næste liv, siger Marianne Fryland.

På trods af mange udfordringer, så retter Marianne Fryland en tak til alle sine kunder.

- De har været der, og uden dem, havde vi ikke været her, slår Marianne Fryland fast.

Hun har valgt at markere de 15 år med dagens tilbud fra den 1.-4. juni, hvor hun sælger håndmadder, frikadeller, stjerneskud og æblekage til priser som i 2006.

Marianne Fryland har stadig et skilt stående foran forretningen, hvor hun reklamerer med "Byens bedste frikadeller", og at de er gode, kan der ikke herske tvivl om, for hun sælger 15-20 kilo om dagen.

Til trods for de mange udfordringer undervejs, så fortsætter Marianne Fryland. Hun glæder sig over de mange trofaste kunder, og oplever i øjeblikket, at en del ældre er begyndt at få den varme mad hos hende.

Hun var udsat for en ulykke i 1988, og fik da at vide, at hun ikke skulle stå så meget, men det har hun - først som smørrebrødsjomfru og nu butiksejer - gjort lige siden.

- Jeg er glad for at være her. Jeg har nogle gode piger, siger Marianne Fryland.

Den ene har været med hele vejen, og de andre har også været der i mange år.