Lad os bryde kønsnormerne sammen.

DEBATINDLÆG: På trods af at vi tror, at vi har ligestilling i Danmark, er forskellen mellem piger, og drenge i folkeskolen stadigvæk stor.Da jeg var mindre, var “hyggesexisme” så normaliseret, at jeg først nu kan se, hvor forskruet det er. Lige fra: “jeg skal bruge 3 stærke drenge”, til ideen om at drenge kun slår og driller piger, fordi de kan lide dem.Det er gamle fraser og ideer, som slet ikke stemmer overens med det samfund, vi har i dag. Jeg er blevet så sindssygt træt af at høre på det, men man kan godt føle sig alene i kampen mod sexisme.Især når de fleste voksne er holdt op med at lytte, og altid kommer med det samme argument: “Det er sådan det altid har været.”Men er det så ikke på tide, at vi gør en ende på det, én for alle, og lader børn være, hvem de er, på trods af kønsnormerne?Hver dag bliver verden klogere, men det føles lidt som om verden rykker, uden at tage folkeskolerne med.Det hele kan jo selvfølgelig ikke laves om på en dag, men så tager vi det et skridt ad gangen. Det er ting, som fx at ændre frasen: “Jeg skal bruge 3 stærke drenge” til “jeg skal bruge 3 stærke børn”. Så simpelt er det. Og derefter kommer det jo bare af sig selv.Køn skal ikke definere os, og man skal have lov til at være lige som man har lyst til, især når man er barn.Drenge er ikke altid store, stærke og elsker sport. Og piger er ikke altid vilde med prinsesser, glimmer og alt, der er lyserødt. Derfor er det vigtigt, at vi giver børn og unge lov til at udforske uden for kønsnormerne, og selv vælge, hvem de er.