13-årig kørt ned: Fløjet med lægehelikopter til Rigshospitalet

En 13-årig pige blev tirsdag morgen kørt ned, da hun var på vej til Kværkeby Friskole øst for Ringsted.

Pigen kom klokken 7.54 cyklende på Køgevej i østlig retning og blev ramt af en bilist, da hun svingede til venstre for at komme over på Kværkebyvej.