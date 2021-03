12 peberspray indleveret på den lokale politistation

Den 1. februar trådte nye regler i kraft i våbenlovgivningen, som betyder, at man skal have politiets tilladelse til købe og have en peberspray. Man kan derfor ikke længere have en peberspray i sit hjem eller andre steder uden tilladelse. Har man købt en peberspray før den 1. februar 2021, skal man derfor nu søge tilladelse til den eller aflevere den til politiet inden 31. marts 2021.