12 Drømme om Frihed - fortiden møder fremtiden

Eksemplet er blot et enkelt af alle de grundsten vi er formet af, og for at kunne fortælle historierne videre har Claus Thorzager skabt koncerten "12 Byer - 12 Drømme", 12 historier der spænder over 800 år, der på forskellig vis har bidraget til vores liv, som det er i dag.

Det er en fortælling om helte, frihed og drømme, som fint kan videregives til vores næste generationer, derfor er koncerten egnet for børn over otte år.

Ud over de to fortællere Lars Storm Kristensen og Jannie Asklund, har Claus Thorzager også inviteret en af Danmarks dygtigste saxofonister Andreas Møller Bøttiger med. Den legendariske lokale duo Pynt/Baggesen varmer publikum op mens de kommer på plads.

Koncerten er blevet til i en fart, familien Bruun De Neergaard fra Skjoldenæsholm ringede til Claus Thorzager i starten af august for at høre, om det var muligt at lave en koncert med så kort varsel. Man var meget interesseret i at få arrangeret noget inden udendørssæsonen slutter, og med alle arrangementer aflyst i foråret, var det familiens interesse at bidrag til at der skulle ske noget kulturelt.