Blandt andet blev der uddelt et legat for at være en god kammerat. Foto: Thomas Olsen

11 elever modtog legater for særlig indsats

Ved uddelingen af legaterne blev der især lagt vægt på de enkelte elevers faglige udvikling, men også den sociale udvikling var en del af begrundelserne, og her modtog et par elever legater for deres måde at være en god kammerat over for sine medstuderende.