11-årige piger blev taget på fersk gerning i tøjbutik

To 11-årige piger fra Ringsted fik aktiveret butikkens alarm ved udgangen, da de prøvede at slippe væk med tasker fyldt med stjålet tøj.

I prøverummet fandt personalet afrevne mærker og bøjler fra både tøj og sko og pigernes tasker indeholdt varer for i alt 2000 kroner.

De sociale myndigheder blev underrettet, og vil stå for at håndtere sagen med de mindreårige piger, som ikke kan straffes, da de er under den kriminelle lavalder.