Se billedserie Rolf Dejløw og Henrik Tesgaard Nielsen hilse corona vanligt på hinandne. Foto: Ulla Jensen

100.000 kroner til nyt foreningshus med vokseværk

Ringsted - 06. juli 2020 kl. 12:19 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted Sport er et nyt foreningsinitiativ, der vokser dag for dag. På Haslevvej 11 råder foreningen i øjeblikket over 2000 kvadratmeter og op mod 12 forskellige idrætsgrene samlet under ét tag.. Hidtil med fokus på især de smalle idrætsgrene, som kan have svært ved at få plads hos de store idrætsforeninger. Men nu har Ringsted Sport også med fokus på senioridrætten med et nyt projekt, som hedder Seniorer og Sundhed

Det var med det formål, at foreningen med formand Rolf Dejløw i spidsen mandag formiddag modtog 100.000 kroner fra Trelleborg Fonden, som administreres af Sydbank.

Det var filialdirektør Henrik Tesgaard Nielsen, der overrakte beviset på pengene:

- En af de ting, jeg brænder rigtig meget for er lokallivet, fordi jeg selv bor i Ringsted. Jeg synes, det er fantastisk at opleve de her mange foreninger og aktiviteter, som der er rundt omkring i vores by. Der bliver snakket meget om: »Sker der nok i Ringsted?«. Så er det dejligt, man kan være med til, at der bliver sat gang i noget. pointerede han.

Filialchefen fortsatte:

- Det her er noget, der kan samle mange borgere på kryds og tværs i byen. Forhåbentlig vil det have en sneboldteffekt, som gør, at det her foreningshus kan vokse, så der sker endnu mere herude.

Rolf Dejløw understregede, at pengene er afgørende for, at endnu flere aktiviteter kan gå i gang.

- Vi har mange muligheder. Og en af vores voksemuligheder er seniorerne, som kan være her fra 9 til 16. Og fra 8.-10. august er vi klar med yoga på førstesal, forklarede Rolf Dejløw.

De 100.000 kroner betyder blandt andet, at der nu kan lægges nyt gulv i flere forskellige lokaler, og at man kan flytte nogle aktiviteter oven på.

Ringsted Sport har i øjeblikket cirka 200 medlemmer.