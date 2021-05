Se billedserie Søren Schandorph står her ved gravstedet på Ringsted Kirkegård. Foto: Kim Rasmussen

100 år gammel vase er stjålet fra kirkegård

Ringsted - 25. maj 2021 kl. 09:00 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

På trods af stor sympati og medfølelse på de sociale medier er det endnu ikke lykkedes for Søren Schandorph at finde den vase, som er stjålet fra familiens gravsted på Ringsted Kirkegård.

- Vi var her 18. april for at mindes min mor, der ville være fyldt 100, og der var vasen her stadig, men da vi kom herned næste gang 14. maj, var den væk. Det er vi meget kede af og vi håber, at vi kan få den tilbage til gravstedet, der ikke længere er det samme uden vasen, siger Søren Schandorph.

Han undrer sig over, hvad der får nogle til at stjæle en vase fra et gravsted.

- Det var pudsigt, for da jeg var her 18. april, lagde jeg min hånd på vasen og sagde, at det egentlig er utroligt, at den har fået lov til at stå her i omkring 100 år, påpeger han, da vi står ved det hyggelige gravsted, som blev etableret af Søren Schandorphs oldefar, der var byens skræddermester, tilbage i 1903.

- Der ligger tre generationer på dette fredede familiegravsted, siger Søren Schandorph, der er født og opvokset i Ringsted, men som nu bor i Lejre Kommune.

Han har forhørt sig hos kirkegårdens personale, men de har ikke opdaget tyveriet.

- Jeg er meget trist og uforstående over for det, og jeg håber, at den person, som har taget vasen, vil sætte den tilbage på gravstenen, siger Søren Schandorph.