10 millioner kroner til folkeskoler i Ringsted

Ringsted - 28. september 2020 kl. 19:43 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Eleverne i Ringsted Kommunes folkeskoler kommer - trods massiv indsats over en årrække - stadig ud med afgangskarakterer, der ligger under landsgennemsnittet. Målet har ellers været at opnå et generelt løft på folkeskoleområdet.

Med budgetforliget for de kommende fire år lægger Ringsted Byråd op til, at der ryger penge direkte ind i klasselokalerne.

I alt tilføres folkeskolerne cirka 10 millioner kroner mere om året. Pengene afsættes til, at der maksimalt må være 24 elever i nye klasser fra skoleåret 2021/2022.

Derudover tilføres fra skoleåret 2021/22 ressourcer til en såkaldt to-voksenordning, særligt til undervisning i dansk og matematik - for eksempel til klasser med flere end 22 elever eller til klasser, hvor der er særlige udfordringer.

Alt i alt er målet for partierne med de ekstra penge til folkeskolerne, at elevernes faglige niveau skal hæves uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger. Helt konkret er det byrådets ambition, at de faglige resultater ved folkeskolens afgangsprøver i bundne prøvefag mindst skal ligge på landsgennemsnittet i 2023.

Håbet er, at der netop her gives de penge, som får løftet det generelle niveau i folkeskolen.

- Vi har faktisk opnået meget allerede i folkeskolen. Men der er i byrådet en bred forståelse af, at vi kan gøre endnu mere for at nå målstregen. Vi kunne godt have gjort det før, men vi har muligheden nu, så nu gør vi det, siger formand for børne- og undervisningsudvalget i Ringsted Kommune Klaus Hansen (V).

Han tilføjer, at politikerne netop har fået meldinger tilbage fra skolelederne om, at det er dét, der skal til.

- Skoleledernes bud er, at det vil være en kæmpe hjælp, hvis der er færre elever, og hvis man kan understøtte klasser med særlige udfordringer. - Vi har gjort rigtigt meget for at løfte den fagligt svageste del af eleverne. Nu spreder vi det ud, så vi understøtter mere bredt, så vi også løfter mellemgruppen og de fagligt stærke. Vi vil prøve imødekomme behovet for at nå alle elever i klassen.

Men hjælpen gives på forventet efterbevilling.

Resultatet skal nemlig kunne måles i løbet af tre år, så karaktergennemsnittet i 9. klasses afgangsprøver mindst er på landsgennemsnittet. I skoleåret 2018/2019 var gennemsnittet i de bundne prøvefag i Ringsted Kommune på 6,3. Karaktererne var da faldet markant to år i træk.

