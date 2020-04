I 2014 vedtog byrådet en klimatilpasningsplan for Ringsted By og Benløse med 31 risikoområder. Bl.a. som her i Sct. Hansgade. Nu udvides planen med 13 risikoområder i 10 landsbyer. Foto: Anders Ole Olsen

10 landsbyer i risikozone for skybrud

Ringsted Kommune udvider sin klimatilpasningsplan med 13 risikoområder i 10 landsbyer rundt om i kommunen. Planen sendes i høring, når forsamlingsforbuddet på grupper over 10 mennesker hæves.

Ringsted - 25. april 2020 kl. 07:39 Af Victor Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2014 vedtog byrådet en klimatilpasningsplan for Ringsted By og Benløse med 31 risikoområder, som er særligt udsatte i tilfælde af skybrud. Det har ført til klimatilpasningsprojekter, som er blevet gennemført i de senere år, blandt andet i Benløse Bypark og på det nye torv i Ringsted. Nu vil Ringsted Kommune udvide klimatilpasningsplanen til også at omfatte landområderne. Kommunen har fået lavet en analyse af, hvilke landsbyer der er i risikozonen i tilfælde af voldsomme skybrud, såkaldte 100 års-hændelser. Analysen har simuleret effekten af et kraftigt regnfald i år 2067.

Analysen peger på 13 risikoområder i landsbyerne Farendløse, Gyrstinge, Høm, Jystrup, Kværkeby, Nordrup, Vetterslev, Vigersted, Ørslev og Ørslevvester. Det er blandt andet private boliger, vandværker, en daginstitution og en tankstation, der er i fare for at blive oversvømmet. På et møde i sidste uge besluttede byrådet at indlemme de 13 nye risikoområder i en revideret klimatilpasningsplan for kommunen. Planen skal sendes i seks ugers høring, men først når corona-situationen igen tillader, at mere end 10 personer må forsamles.

- Vi udsætter høringen, fordi vi mener, at det er vigtigt at få input fra folk i landområderne, som har fingeren på pulsen, siger Torben Lollike (R), der er er formand for Klima- og Miljøudvalget. I Ringsted By er flere klimatilpasningsprojekter blevet udført i forbindelse med, at Ringsted Forsyning alligevel skulle grave veje op. I landsbyerne kan der bliver tale om mindre tiltag, siger teknisk direktør i Ringsted Kommune, Mette Jeppesen. - Vores praksis har været at vente med større projekter til at de kunne udføres sammen med Ringsted Forsyning, men det går en lille smule langsomt, siger Mette Jeppesen.

Administrationen har derfor foreslået byrådet til budget 2021 at afsætte penge til en klimatilpasningspulje, som kan bruges til mindre klimasikrende tiltag, der er uafhængige af større anlægsprojekter. - Klimatilpasning er en løbende proces, som man aldrig bliver helt færdig med. Det er bedre at lave flere små projekter hen ad vejen, end at vente på at kunne lave et stort projekt, siger Mette Jeppesen.