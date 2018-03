- Vi kunne lige så godt køre ud og sætte vandvarmere op

Se billedserie Anders Stadelunds firma Lydfabrikken er nomineret til årets iværksætterpris i Ringsted Kommune.

Ringsted - 07. marts 2018 kl. 15:05 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er et eller andet galt her. Lydfabrikken er nomineret til Ringsted Erhvervsforums Iværksætterpris. Lydfabrikken er også en virksomhed, der har rødder tilbage til 1998. Kan en 20 år gammel virksomhed nomineres til en iværksætterpris? Det er den under alle omstændigheder blevet.

Ret skal også være ret. Det er først for relativt nyligt, at Anders Stadelund, direktør for Lydfabrikken, skiftede fokus fra at eje lydstudier og indspille deri, til at udleje udstyr til lydproduktioner til teatre, festivaller og kunstnere og har opnået en voldsom succes derved.

- På et tidspunkt - det har nok været i en 2009-10 stykker - tog jeg en helt klar beslutning. Nu sælger jeg alt, hvad der har med lydstudiet at gøre. Det skal vi ikke lave mere. Nu skal vi 100 procent fokusere på udlejning og produktion til teaterforestillinger. Og det gjorde jeg så, fortæller Anders Stadelund.

Fra teaterforestillinger er der ifølge Anders Stadelund ikke langt til rockkoncerter og festivaller, så det begyndte Lydfabrikken også at levere udstyr til.

I dag leverer Lydfabrikken lydudstyr til bands som Carpark North, Phlake og Scarlet Pleasure. Noget af Lis Sørensens udstyr stod også i lokalet til reparation, da DAGBLADET var forbi.

Derudover er der udstyr fra Lydfabrikken i samtlige Københavnske teatre.

Lydfabrikken arbejder indenfor flere glamourøse brancher. Musikbranchen, teaterlivet og tv-produktioner, men selvom arbejdspladserne måske er specielle, er kernen i arbejdet ikke.

- Folk har nogle gange en tendens til at fokusere på, at vi er meget specielle, fordi vi agerer i en speciel branche og har nogle specielle kunder, fordi det er kunstnere og kendte mennesker. Det er også rigtigt, men vi er også et service fag, siger Anders Stadelund.

- Den her virksomhed er for så vidt ikke så meget anderledes end så mange andre virksomheder. Vi skal leve af de produkter, som vi kan leje ud til vores kunder. Vi skal leve af, at de får en god oplevelse med at leje ting af os og bruge os som samarbejdspartner. Vi kunne lige så godt køre ud og skrue vandvarmere op. For mig at se er det de samme kerneværdier, der driver et godt firma. Det handler om at opføre sig ordentlig og have en god kunderelation.

Anders Stadelund er uddannet teatertekniker med lyd som speciale fra Statens Teaterskole og startede med at arbejde som tonemester på Gladsaxe Teater, da han blev færdig i 1997.

Lydfabrikken startede i 1998 for at lette arbejdet, hvis han arbejde freelance hos andre teatre i Danmark. Han har dog arbejdet autodidakt med lyd siden midten af 1980'erne.

Netop hans teaterbaggrund, mener han, er en væsentlig årsag til hans fokus på at levere en god service til kunderne.

- Meget af min motivation også været, at alt det, jeg har oplevet i min tid, kan gøres meget bedre. Det kan gøres rigtig meget bedre, siger han.

Ifølge Anders Stadelund hænger Lydfabrikkens udvikling direkte sammen med deres fokus på at levere et godt produkt og en god service. Noget, der for ham har været vigtigere end at få en høj bundlinje.

- Det er selvfølgelig en uhyggelig stor tilfredsstillelse, fordi jeg ved, at det her er en succes, fordi jeg har prøvet af putte de her kerneværdier ind i det, siger han.

Derfor er han også glad for, at han er nomineret til Ringsted Erhvervsforums Iværksætterpris, selvom Lydfabrikken har 20 år på bagen.

- Anerkendelse betyder helt bestemt noget. Jeg bliver personligt meget stolt over, at man kan se, at det vi har gjort bærer frugt. At der er nogen, der har lagt mækre til det, det er jeg meget beæret over. Det skal jeg ikke lægge skjul på.

Iværksætterprisen 2018 uddeles af Ringsted Erhvervsforum og Danske Bank til en lokal virksomhed i Ringsted Kommune. De to kandidater er udvalgt af en udvælgelseskomité blandt alle indstillede virksomheder. Vinderen findes efter afstemning blandt Ringsted Erhvervsforums medlemmer. Prisen uddeles ved Ringsted Erhvervsforums generalforsamling onsdag 21. marts i Ringsted Kongrescenter.