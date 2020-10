Skolernes motionsdag på fredag er aflyst for Valdemarskolens elever.

Tredje elev smittet - flere sendes hjem og SFO lukker

De nye tiltag gælder elever på årgangene 3.,4. og 5.klasse. Forældre har fået nærmere information via Aula.

Valdemarskolen justerer derfor tiltagene for at bremse smitten.

Tirsdag stod det så klart, at en tredje elev på Valdemarskolen var smittet med coronavirus.

Valdemarskolen iværksatte derfor en række tiltag mandag. Blandt andet blev elever fra 0. til 4. klasse bedt om at blive hjemme fra skole mandag og tirsdag i denne uge.

Søndag blev Valdemarskolen orienteret om, at to elever fra skolen var smittet.

Hild jer orienteret

- Vi har siden søndag været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, og de beslutninger, vi har truffet i denne tid, er også sket i samråd med sundhedsmyndighederne, siger skoleleder på Valdemarskolen Nicholas Hansen og tilføjer:

- Der er stadig almindelig skolegang for de årgange, der ikke har fået direkte besked via Aula. Og jeg opfordrer alle forældre til børn på Valdemarskolen til fortsat at holde sig orienteret på Aula.