Lørdag var der travlhed som aldrig før i Matas, der som den ene af tre butikker har haft lov til at holde åbent i RingStedet. Men ekspedienterne er ikke helt trygge ved den store genåbning.

- Sundhedsmæssigt er det virkelig dumt

På mandag må RingStedet lukke op igen, men Amalie Dahlgård, der er på indkøbstur med sin søster Cecilie Dahlgård og moderen Jane Andersen tvivler på, om det er det rigtige at gøre.

- De var super hurtige til at lukke ned, og dengang tog folk det alvorligt. Det gør dem i sluttyverne stadig. De er gode til at holde afstand. Men det er de unge ikke. Så jeg tror, der kommer en del flere smittede, fortsætter Amalie Dahlgård.

Respekt for Covid-19

Familien er enige om, at det trods alt er dejligt at komme mere ud. Men de er bekymrede for konsekvenserne.