Se billedserie Formand for Dansk Naturfredningsforening i Ringsted Tom Christiani opfordrer til, at brugere af det kommende naturhus lærer at behandle naturen varsomt. Det gælder også for dem, der parkerer i området. Foto: Bodil Pinholt

Send til din ven. X Artiklen: Naturforening om spektakulært nyt hus i skoven: - Få styr på parkeringen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naturforening om spektakulært nyt hus i skoven: - Få styr på parkeringen

Ringsted - 17. marts 2021 kl. 09:31 Af Ulla JensenNaturen skal spille førsteviolin, når området ved Vrangeskov skal planlægges. Kontakt redaktionen

Sådan lyder et opråb fra Danmarks Naturfredningsforening Ringsteds bestyrelse i forbindelse med den seneste dispensation fra Miljøstyrelsen og en milliondonation til et opsigtsvækkende natur- og aktivitetshus, som efter planen skal bygges ind i skrænten i skoven.

Foreningen roser først og fremmest, at Ringsted Kommune »bidrager til at flere mennesker får øjnene op for naturen og kommer ud i den«.

»Derfor anerkender vi i DN Ringsted også, at et potentielt aktivitetshus i Vrangeskov kan give anledning til flere naturoplevelser og derfor er en god idé«, lyder det i en skrivelse om projektet.

Men der løftes også en pegefinger:

»Vi vil indtrængende opfordre til, at området planlægges med naturen som førsteviolin. Det skal være et hus, som skoven kan bære. Med det projektmateriale, der har været forlagt indilt videre, er vi bekymrede for, om projektet holder kursen, eller om vi får et større og mere omsiggribende projekt, der kommer til at fylde for meget i landskabet og som naturen ikke kan bære.«

Må ikke overskygge naturen Projektet må ikke ende med at vokse »naturen over hovedet«:

»Vrangeskov er - som lokale ved - en forholdsmæssig lille skov, og derfor mener vi, at man bør tænke indskrænkning og minimalisme frem for udbygning og flere faciliteter. Således at funktionen som simpelt aktivitetshus består og kan give gode oplevelser til naturglade friluftsfolk, men ikke skygger for selve naturen - huset bør "glide ind" ubemærket ind i landskabet, og derfor bør man også helt indlysende bygge i bæredygtige naturmaterialer. Det håber vi meget, man lever op til. Alt andet ville også være skørt både i forhold til miljø og branding.«, pointerer bestyrelsen.

Miljøstyrelsen har allerede lagt den begrænsning ind i projektet, at der ikke kan ansøges om mere byggeri i skoven, lige som projektet skal bygges af bæredygtige materialer. Dermed er der på forhånd taget højde for nogle foreningens bekymringer.

Gæster i naturen Tom Christiani, der er formand for Naturfredningsforeningen i Ringsted, uddyber foreningens synspunkt over for DAGBLADET Ringsted:

- At huset begrænser sig til et fritidshus og naturformidling, synes vi er godt. Miljøstyrelsen lægger jo meget vægt på naturformidling, og det er netop et af vores formål som forening: At formidle naturen, så folk kan få mere at vide om naturen og begynde at passe bedre på den.

Foreningen har 700 medlemmer i Ringsted, og det er på deres vegne, man taler, når man minder om, at skovbyggeriet nøje skal tilpasses både plante- og dyreliv.

I det hele taget bør projektet have skarpt øje for beskyttelsen af naturen, samtidig med, at man åbner døren ind til den.

- Folk er gæster i naturen. Vi mener, man skal gå ind i naturen og være varsom. Naturen har bedst af at have fred og ikke blive slidt for meget, siger formanden.

Mountainbikere og roere Frygter I at aktiviteter, der knytter sig til huset, får betydning for naturen?

- Alle aktiviteter skal bare udføres i respekt for naturen. Nogle er flinke folk på mountainbike. De kører pænt på stierne og lader være at ræse forbi folk, mens nogle ikke opfører sig så pænt. Nogle kajakfolk ror pænt, mens nogle synes, de skal ind og forstyrre de ynglende fugle. Det handler om menneskerne, der bruger stedet, siger formanden.

Er det så også en opfordring til, at der skal være mere naturbeskyttelse i projektet, for eksempel i form af skilte om at tage hensyn til eksempelvis ynglende fugle.

- Ja, det ville da være rigtigt godt, siger Tom Christiani.

Han tilføjer, at man også bør være varsom med, hvem der skal »inviteres« ud i skoven. Skal det være cykelryttere fra Købehavn eller skal det være Ringsted egne borgere?

Foreningen lægger dog ikke skjul på, at huset også vil gavne folk, der kommer i skoven, kun for naturens egen skyld: Altså for at kigge, nyde og være i den:

- Vi ser gerne, at man kan gøre mere ud af at lave aktiviteter som svampeture, planteture, fugleture eller alt mulig andet, hvor man kan bruge huset som centrum. Og vi har da set, det bliver brugt, de steder, hvor man har sådan et sted.

Husk parkering Foreningen er imidlertid meget opmærksom på parkeringsforholdene. Man opfordrer Ringsted Kommune og de øvrige projektfolk til at sørge for at tænke det ind i projektet, så der ikke pludselig opstår et nyt behov:

- Parkering skal ikke være noget, der skæmmer eller regulerer for meget i naturen. For hvis folk smider deres biler alle mulige steder, er det ikke hensigtsmæssigt.

Tom Christiani henviser til, at nogle borgere allerede i dag oplever, at der i perioder parkeres op og ned ad Haraldstedvej, hvilket er med til at skæmme og forstyrre naturen.

»Lad os få et smukt, minimalistisk naturaktivitetshus, der understøtter friluftsliv og naturformidling - og ikke så meget mere. Vi glæder os.«, opfordrer foreningen afslutningsvis.