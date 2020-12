Reinhold Schäfer er leder af misbrugscenteret i Ringsted Kommune. Foto: Sophus Soelberg

- Julen er en særlig udfordring

Ringsted - 10. december 2020 kl. 15:55 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Julepynten er sat op, som den plejer. Men ellers er meget forandret på bostederne for udsatte mennesker i Ringsted forud for en jul, som i forvejen er svær.

Det fortæller Reinhold Schäfer, leder af socialpsykiatrien i Ringsted Kommune.

Ud over Kirkens Korshærs varmestue er socialpsykiatriens værested for psykisk sårbare, Bjælken, åbent som almindeligt. Dog er brugerne delt op i mindre grupper, ligesom der ikke bliver holdt store julefester i år. Det vigtigste er, at borgerne stadig har nogen at gå til i juleperioden.

- Julen er altid en særligt udfordring for personer, der kæmper med at komme ud af alkohol og rusproblemer. I disse dage, hvor vi alle skal holde os til mindre grupper, er det en særligt udfordring, hvis man lige er i gang med at finde nye venner, som kan hjælpe med at holde fast i ædrueligheden, lyder det fra Reinhold Schäfer.

Gennem sit arbejde ved Reinhold Schäfer om nogen, hvor vigtigt det er for de udsatte borgere at bevare en form for netværk, selv om coronaens indtog har besværliggjort socialt samvær for mange.

Sociale medier hjælper

Kommunen har derfor ekstra fokus på at spørge ind til de individuelle behov.

- Det er de nære relationer, der bærer den enkelte igennem. Særligt på rusmiddelområdet har vi alle lært også at bruge de social medier, og programmer som Skype og Zoom, så vi kan bevare kontakten til hinanden, fortæller Reinhold Schäfer.

Ud over de moderne kommunikationsredskaber er der iværksat telefonkæder for at sikre, at ingen udsatte kommer i klemme i julen.