Se billedserie Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: - Jeg skulle kun være dagplejer i et par år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Jeg skulle kun være dagplejer i et par år

Ringsted - 29. marts 2018 kl. 13:50 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På søndag fylder Ringsted Dagpleje 50 år, og Annette Jørgensen er en de mest trofaste medarbejdere. Hun har været med siden 1. august 1978.

Dengang i 1978 skulle en dagplejer have åbent fra klokken 6-18 hver dag og forældrene bestemte selv, om deres barn skulle fortsætte hos dagplejeren frem til 0. klasse eller om barnet skulle skifte til børnehave i treårs-alderen.

Senere blev der indført krav om, at børnene skulle skifte til børnehave, når de fylder tre år og i dag skifter børnene allerede, når de er to år og 10 måneder.

- Vi kan godt mærke, at børnene ikke længere er så gamle, når de forlader os. Det har blandt andet betydet, at vi ikke kan sætte gang i de samme aktiviteter. Eksempelvis slipper vi dem, når de lige er blevet gamle nok til at lave perleplader og sy i karklude, siger Annette Jørgensen.

I løbet af de 40 år, som Annette Jørgensen har været dagplejer, er der sket en kolossal udvikling.

- Jeg er gået fra at være en husmoder, der gik hjemme og passede andre folks børn, og til at være en professionel børnepasser, der har taget en stribe kurser for at dygtiggøre mig og leve op til nutidens krav om pædagogiske læreplaner og individuelle trivselsvurderinger i den kommunale dagpleje, fortæller Annette Jørgensen, mens hendes fire indskrevne børn leger i den hyggelige stenbelagte gårdhave ved hjemmet på Korsevænget i Ringsted.

Det var egentlig slet ikke meningen, at Annette Jørgensen skulle bruge hele sit arbejdsliv på at passe andre folks børn, da hun begyndte at arbejde som dagplejer i sit daværende hjem i Sdr. Park-kvarteret.

- Det skulle bare være en begyndelse i et par år, men jeg blev så glad for arbejdet, at jeg aldrig har haft lyst til at forlade det til fordel for noget andet, siger Annette Jørgensen med tydelig begejstring i stemmen.

Hun synes, det er et fantastisk tilbud, sm Ringsted Dagpleje kan tilbyde kommunens forældre.

- Det er så trygt for børnene at være i dagpleje. Der er langt færre børn per voksen i forhold til en vuggestue. Derfor er det lettere at tage sig af det enkelte barns behov, påpeger hun.

Der er dog også ulemper ved at arbejde alene med fire små børn fire ud af fem hverdage.

- Det er til tider et ensomt job, og der er kun en selv til at takle henvendelser fra utilfredse forældre. Derfor skal man være gjort af et særligt stof for at trives med arbejdet, mener Annette Jørgensen.

Jubilæet bliver fejret med to åbent hus arrangementer hos Ringsted Dagpleje torsdag den 5. april. Alle er velkomne på Frejasvej 3 i Ringsted klokken 9.30-11.00 og i Solstrålen, Benløseparken 4-6, i Benløse klokken 15.00-16.30.