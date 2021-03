Dennis Lydom flyttede tilbage til Ringsted fra København for et par år siden. Sidste år startede han så Kaffekometen, fordi han savnede en god kop kaffe i byen. Ringstedborgerne har taget godt imod tilbuddet. Foto: Anders Ole Olsen

- Jeg savnede sgu en god kop kaffe

- Jeg benytter mig af lokale varer og kun økologi, blandt andet kaffebønder fra Bjæverskov og nogen gange mælk fra Osted. Og så har jeg de her cookies, som jeg faktisk har bagt her til morgen, fortsætter han, efter dampen fra den varme mælk til cafe latten har lagt sig.

Råvarer taler for sig selv Dennis Lydom startede Kaffekometen i oktober sidste år, og det har været noget af et hit:

- Ringstedborgerne har taget rigtig godt imod mig, synes jeg. Der er mange, som har været inde og like mig på Facebook, og så er der mange, som er kommet med hele familien til en god kop kaffe. Det er rigtig dejligt, siger han.

- De første par tåre af en kop kaffe er dejlige, men i takt med, at kaffen bliver nedkølet, mister den smag. Det gør min kaffe ikke, vil jeg vove at påstå. Gode råvarer taler for sig selv, lyder det fra Dennis.