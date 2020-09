- Jeg føler mig beriget og privilegeret på samme tid

- Jeg nyder at gå rundt i historien og at være sammen med de mennesker, der er omkring mig. Lige fra de andre skuespillere til de børn og familier, jeg møder, siger Joachim Grubbe.

- En medarbejder på Koldinghus har fundet en dagbog med billeder af Sivert Grubbe. Det gjorde mig nysgerrig, og jeg fandt frem til mit stamtræ med en linje til netop ham. Der er nogle huller op gennem slægten, fordi nogle af de gamle kirkebøger er gået tabt. Så jeg vil ikke lægge hovedet på blokken og sige, at jeg har blåt blod i årerne, siger Joachim Grubbe med et grin.

- Jeg føler, at jeg bliver Sivert med 200 procent, når jeg tager brillerne af. Det vil være snyd at gå med kontaktlinser. Og jeg klarer mig fint med at se dårligt i de timer, hvor jeg spiller. Hvis man så dårlig i 1500-tallet, måtte man jo også klare sig uden hjælpemidler, siger Joachim Grubbe, der nyder at opleve børnenes reaktioner på de historier, han fortæller.