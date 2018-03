Allan Dahl (th.) og Palle Ravn (tv.) mener, at Ringsted Kommune har handlet partisk i en sag om miljøgodkendelse af en svinefarm. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: - Hvis ikke vi påpeger fejlene, så godkendes udkastet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Hvis ikke vi påpeger fejlene, så godkendes udkastet

Ringsted - 13. marts 2018 kl. 15:56 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et brev stilet til Klima- og Miljøudvalget samt direktøren for Teknisk Forvaltning i Ringsted Kommune retter en gruppe borgere syd for Sigersted en kras kritik mod netop Ringsted Kommunes tekniske forvaltning.

I brevet anklager borgerene medarbejderne i kommunens tekniske forvaltning for enten at være inkompetente eller partiske i en sag om miljøgodkendelse af to svinebesætninger på Skælskørvej ved grænsen til Sorø Kommune.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det for os er af største forundring, hvordan Ringsted Kommune kan udstede disse godkendelser, når man på det allergroveste ikke blot tilsidesætter normalt sund fornuft, men også i en lang række tilfælde opgiver fejlagtige oplysninger og beregninger. Som borgere i en eller fornuftig kommune kan vi naturligvis ikke acceptere dette, skriver de i alt ti borgere i brevet, som DAGBLADET er i besiddelse af.

Stridens kerne er udvidelsen af to svinebesætninger, som de ti borgere er naboer til. Som sådan er det ikke det faktum, at flere svin får adresse i deres lokalområde, borgere er utilfredse med. Det fortæller Allan Dahl og Palle Ravn - to af underskriverne af brevet - fra sidstnævntes stue, der ligger 400 og 100 meter fra de to svinefarme.

- I første omgang tænker vi jo, at der egentligt ikke er noget forkert i, at en landmand ønsker at udvide sin produktion, siger Palle Ravn.

Han bor lidt over 200 meter fra den nærmeste af de to svinefarme. De får først nys om, at de to svinefarme udvides, da udkastet til en miljøgodkendelse lander i deres e-boks.

Da de nærlæser det 63 siders lange udkast, begynder en stigende uro at indfinde sig.

- Der er en masse ting, hvor man begynder at sige, hvad er det her egentlig for noget?

I udkastet til miljørapporten står der blandt andet, at en del af energiforbruget går til malkning og afkøling mælk, at medicinforbruget stiger med 50 procent, mens antallet af svin stiger med 152 procent, samt at transporten til og fra den ene svinefarm kører nord ad Skælskørvej mod Sorøvej til trods for, at gyllen - der står for næsten halvdelen af den forventede transport - skal opbevares og udbredes på marker syd for svinefarmen.

De punkter er alle ændret i den færdige miljøgodkendelse, men det undrer og frustrer Palle Ravn, at kommunen ikke selv har fundet de fejl, inden udkastet til miljøgodkendelsen blev sendt ud til svinefarmens naboer.

- Der sidder professionelle mennesker og sender sådan noget ud. Som vi almindelige borgere skal forholde os til. Det var bare en fejl, siger de så. Ja, mens hvis ikke vi påpeger den slags ting her, så er ryger udkastet jo igennem. Så er det godkendt. Det er simpelthen inkompetente mennesker, der har skrevet det udkast, siger Palle Ravn.

De to naboer føler, at kommunen har haft en interesse i at sikre, at de to svinebesætninger udvides. I både udkastet og den endelige miljøgodkendelse af den ene svinefarm skriver svinebonden, at hvis ikke han få lov at udvide, må han lukke produktionen. Samme konklusion når kommunen frem til, og derfor mener Allan Dahl, der bor lige overfor den ene af de to svinefarme, at kommunen bliver styret af svinebonden.

- Det er kommunen, det kører det her show, og de kører det efter hans ønsker. Og vi har svært ved at komme igennem til dem. Sagsbehandleren hos kommunen sagde, at hvis vi ikke følte, at vi fik den rigtige behandling hos kommunen, så skulle vi have fat i vores egen advokat. Så det er sådan lidt; burde kommunen ikke være vores repræsentant?, spørger Allan Dahl.

Borgerne afslutter brevet med en opfordring til både kommunaldirektøren og politikerne om at starte sagsbehandlingen forfra af en uvildig tredjepart.

- Med dette forkastelige sagsbehandlingsforløb, hvor Ringsted Kommune ser ud til at have gjort alt, hvad de kunne for at fremme en ukendt dagsorden, ønsker vi blot et kompetent og fagligt grundlag for de beslutninger, der bliver truffet. Og det har vi ikke fået, afslutter de ti borgere brevet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar på kritikken fra direktøren for teknisk forvaltning, Tine Christiansen, inden redaktionens deadline.