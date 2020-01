DAGBLADET tog med den lokale erhvervsrådgiver Michael Christensen på gåtur gennem Ringsted bymidte for at høre hans forslag til byudvikling. Christensen savner, at kommunen fastlægger en vision for, hvordan bykernen skal se ud i fremtiden.

- Her er tre konkrete ideer til udvikling af bymidten

Borgmesteren spurgte - og Michael Christensen svarer. DAGBLADET tog med erhvervsrådgiveren på gåtur gennem Ringsted til en snak om, hvad der skal til for at skabe en levende bymidte. Her er tre bud.

I DAGBLADET i lørdags rettede han kritik mod kommunen for ikke at skabe de fornødne rammer til at tiltrække handelsdrivende og for ikke at have en overordnet strategi for bymidten.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her